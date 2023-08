Neue Unternehmensanleihe - die Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, begibt eine neue Anleihe (ISIN: NO0012888769) mit einem Zielvolumen von 110 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2019/24. Die Stückelung und Mindestanlagesumme der fünfjährigen Anleihe, die nach norwegischem Recht (Nordic Bond) begeben wird, beträgt 1.000 Euro. Der Bond wird einen festen jährlichen Zinssatz zwischen 6,25% und 7,50% p.a. haben (finale Kupon-Festlegung zum Ende oder während der Zeichnungsphase) und am 21. September 2028 fällig. Die Anleihe kann sowohl über die Zeichnungsfunktionalität an der Börse Frankfurt (DirectPlace) vom 4. bis 14. September ...

