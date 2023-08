EQS-News: Deutsche Börse AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Wie die Deutsche Börse AG nach der erfolgten Rückmeldung der Europäischen Kommission vom 23. August 2023 mitteilt, hat sie die letzte regulatorische Genehmigung für die öffentliche Übernahme der dänischen SimCorp A/S erhalten.



Die Deutsche Börse bekräftigt daher, dass die Angebotsfrist für das Barangebot am 19. September 2023 um 23:59 Uhr (MESZ) endet, aber unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmequote von 50 Prozent plus einer Aktie aller SimCorp Aktien steht.



SimCorp-Aktionäre, die das Angebot bisher noch nicht angenommen haben, werden gebeten, dies rechtzeitig vor dem 19. September 2023 zu tun, da das Angebot an diesem Tag ausläuft. Für bestimmte Institutionen gelten möglicherweise frühere Fristen, um das Annahmeformular einzureichen. Es wird erwartet, dass das Angebot spätestens am 29. September 2023 abgewickelt und damit abgeschlossen wird.



Das Angebotsdokument sowie alle weiteren Dokumente können unter https://www.deutsche-boerse.com/dbg-de/investor-relations/mitteilungen-und-services/simcorp eingesehen und heruntergeladen werden.



