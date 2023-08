Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das vor Wochenfrist veröffentlichte FED-Protokoll ließ die Anleger mehr oder weniger ratlos zurück, so die Börse Stuttgart.Die US-Notenbanker seien sich demnach weiter uneins über die Ausrichtung ihrer Geldpolitik. Nun würden sich die Blicke nach Jackson Hole richten. Dort würden ab Donnerstag die wichtigsten Notenbanker der Welt bei ihrem jährlichen Treffen über die zukünftige Geldpolitik beraten. Am Mittwoch würden schwach ausgefallene Einkaufsmanager-Indices für Rückgänge bei den Anleihe-Renditen sorgen. Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) steige in der Folge auf 133,14 Prozentpunkte, am Montag habe dieser noch bei 130,50 Punkten notiert. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe gebe von 2,638% auf 2,469% nach. Auch für die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe gehe es zurück. Vor Wochenfrist habe diese bei 2,712% rentiert, aktuell gebe es 2,563%. (24.08.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...