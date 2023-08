Die Entwicklung des Goldpreises hat in den letzten 24 Stunden die Aufmerksamkeit vieler Investoren auf sich gezogen. Aktuell, am Donnerstag um ca. 13 Uhr, liegt der Goldpreis bei 1920 US-Dollar und hat in diesem Zeitraum einen Anstieg von 0.84 % verzeichnet. Diese positive Bewegung ist jedoch nur ein Teil der Gesamtentwicklung, die wir uns genauer ansehen werden.Ein Blick auf das bisherige Wochenergebnis für Gold (TVC:GOLD) zeigt eine prozentuale Veränderung von 1.6 % beim Goldpreis. Dies deutet auf eine solide Performance hin, die das Interesse von Anlegern weckt. Doch ...

