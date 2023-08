KRONES in Rosenheim dominiert zwar die Verschlusstechnik für alle Getränke und Flüssigstoffe, aber auf einem Bein kann man nicht stehen.Nach dem Rückzug der Krones-Brüder aus dem Vorstand sucht der neue Chef (Christoph Klenk) ein zweites Bein, nachdem eine Akquisition im eigentlichen KRONES-Geschäft kartellrechtlich unterbunden ist. 2 bis 2,2 Mrd. € Finanzkapital stehen zur Verfügung, teilweise Eigenkapital, teilweise Kredit. Bei einem Marktwert von 3 Mrd. € und einer EK-Quote um 43 % ergäbe dies eine geschätzte Größe für KRONES um 4 bis 4,2, Mrd. €. Mögliches Ausbauziel ist die Intralogistik. Ein KGV von 11 per 2024 ist die Ausgangsbasis für die Fremdfinanzierung. Also: In KRONES steckt nach der signifikanten Korrektur um rd. 30 % ein neuer Denkansatz. Beachten Sie den sehr geringen Tagesumsatz von nur 5.000 Stück. Orders bitte limitieren. Erste Kurserwartungen 115 € per März 2024.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 34! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 34 u. a.:++ Drei Auffanglinien für den DAX++ Zürich sortiert aus++ CONTINENTAL hat es eilig++ SMA SOLAR - Wo liegt der Boden?++ Die Wall Street ist in ihren Erwartungen nicht zu übertreffen++ Wie weit reicht das Konsolidierungsrisiko in allen großen Techs?Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info