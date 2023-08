Seit Wochen schon ist Steinhoff nur noch eine wandelnde Börsenleiche. Bereits am 26. Juli hatten auf einer außerordentlichen Hauptversammlung 99 Prozent der Auflösung der bisherigen Gesellschaft zugestimmt. Der Handel mit Steinhoff-Aktien ging an der Frankfurter Börse und in Johannesburg trotzdem weiter. Doch damit dürfte demnächst Schluss sein.Bekanntlich werden die Steinhoff-Aktien in CVRs (contingent value rights) getauscht. Stichtag für den Bezug dieser Rechte ist der 31. August, teilte Steinhoff ...

