Der US-Flugzeugbauer Boeing muss sich bei seinem meistgefragten Modell 737 Max mit weiteren Produktionsfehlern herumschlagen. Der größte Zulieferer hat Löcher in Bauteile gebohrt, wo keine Löcher reingehören. Dadurch könnte der Luftdruck in den Kabinen in Mitleidenschaft geraten. Die Boeing-Aktie stürzt ans Dow-Jones-Ende. Boeings größter Zulieferer Spirit Aerosystems soll unsachgemäß Löcher in ein Bauteil gebohrt haben, das für die Aufrechterhaltung des Luftdrucks in der Kabine wichtig ist. "Bei ...

