Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung (ots) -



Natürlich ist es heikel und teuer, eine solche Stromsubvention zu beginnen. Da wir uns aber mit der ganz eigenen, deutschen Energiepolitik in diese Situation hinein manövriert haben, müssen wir das Beste daraus machen. Und das ist eben eine Stromsubvention solange, bis die erneuerbaren Energien und die Stromleitungen es ermöglichen, Strom so billig zu erzeugen und zu liefern, wie es die Grünen bis Ende dieses Jahrzehnts voraussagen. Bei der staatlichen Förderung sollte es sich also um eine Brücke bis zu jenem Ufer handeln, an dem dann Strom aus Wind, Sonne etc. hoffentlich in ausreichendem Maß und zu entsprechendem Preis zur Verfügung steht.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5587739

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken