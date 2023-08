© Foto: picture alliance / globallookpress.com | Pogiba Aleksandra



Der schottische Hedgefonds-Manager Hugh Hendry sieht Chancen bei der Kryptowährung Bitcoin. Ihr Wert könnte sich ihm zufolge verdreifachen.

In turbulenten Börsenzeiten flüchten viele Anleger in alternative Investmentformen. Der schottische Hedgefonds-Manager Hugh Hendry sieht insbesondere bei der Kryptowährung Bitcoin derzeit Chancen: "Ich halte 20 Prozent meines Portfolios in Bitcoin", sagte er im Interview mit dem Edelmetall-Spezialisten Kitco.

Dabei erlebte die Kryptowährung in den vergangenen Jahren eine starke Korrektur: Von seinem Höchststand im November 2021 (fast 65.000 US-Dollar) fiel der Bitcoin im November 2022 auf einen Tiefstand von etwa 16.500 US-Dollar. Seither hat sich der Kurs etwas erholt und der Bitcoin steht bei 26.455 US-Dollar.

Nun gebe es entsprechend viel Aufwärtspotenzial - besonders im Vergleich zu Gold. "Kann sich der Preis von Gold verdreifachen?", fragt Hendry und rechnet vor: Der Preis von 2.000 US-Dollar müsste also auf 6.000 US-Dollar klettern, damit hätte Gold eine Marktkapitalisierung von 30 bis 50 Billionen US-Dollar. "Gold wäre also höher bewertet als alle US-Aktien. Und das ist für mich wirklich schwer vorstellbar", argumentiert er.

Der Bitcoin, der aktuell auf eine Marktkapitalisierung von 500 Milliarden US-Dollar komme, stünde nach einer Verdreifachung des Wertes bei 1,5 Billionen US-Dollar. Das wäre die Größe einer großen US-Aktie und immer noch ein eher "kleiner Markt", argumentiert Hendry.

Apple, die größte Börsennotierung weltweit, kommt beispielsweise derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,83 Billionen US-Dollar. Insbesondere die Genehmigung mehrerer Bitcoin-Spot-ETFs könnte seiner Meinung nach ein Katalysator für den Bitcoin-Kurs sein.

Aber auch Gold hat der Hedgefonds-Manager nicht vollständig abgeschrieben: "Ich würde fünf Prozent meines Portfolios in Gold investieren", argumentiert Hendry. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass Gold längerfristig die 2.000 US-Dollar-Marke knackt. "Es fühlt sich so an, als gäbe es eine Preisbarriere", sagt der Manager. Erst wenn diese Barriere durchbrochen sei, kaufe er. Aktuell notiert Gold bei 1.919 US-Dollar je Unze.

Autorin: sesch für die wallstreetONLINE Zentralredaktion