DJ Scholz: Erdwärme soll künftig bedeutendere Rolle spielen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich für einen verstärkten Einsatz von Erdwärme im Zuge der Energiewende ausgesprochen. "Sie sollte eine viel bedeutendere Rolle spielen, als sie das bisher tut", sagte Scholz beim Besuch eines Geothermiekraftwerks im bayerischen Geretsried, wo die kanadische Firma Eavor ein erstes kommerzielles Geothermiekraftwerk mit der neuartigen Loop-Technologie baut, die durch unterirdische Wärmeschleifen anders als bisherige Technologien ohne Vorkommen von Tiefenwasser auskommen soll.

Die Tiefengeothermie sei "vor allem für unsere Kommunen und ihre Wärmeversorgung interessant", betonte Scholz. Ziel sei es insgesamt, so viel Erdwärme wie möglich bis 2030 zu erschließen, und zehnmal so viel Erdwärme ins Wärmenetz einzuspeisen wie heute. "Wenn wir neuen Ideen und Projekten wie diesen eine Chance geben, kann daraus neuer Wohlstand erwachsen", zeigte sich der Kanzler überzeugt. Er wünsche sich, "dass Deutschland das erste Land in Europa wird, in dem der Eavor-Loop in nennenswertem Maßstab funktioniert".

Dieser ähnelt nach Angaben des Unternehmens in der Funktionsweise einem unterirdischen Wärmetauscher, indem selbstständig ein Wärmemedium im Tiefengestein zirkuliert.

