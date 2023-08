Eindhoven/Taipeh (ots) -TXOne Networks (https://www.txone.com/), ein führender Anbieter im Bereich industrieller Cybersicherheit, hat für seine Lösungen vom Analystenhaus Westlands Advisory eine exzellente Bewertung erhalten. Das führende Analyse- und Strategieunternehmen für OT-Sicherheit prämiert in seinem jüngstem Marktforschungsbericht TXOne Networks' Cybersicherheitslösungen für IT/OT-Netzwerkplattformen mit der Bestnote im Bereich "Strategische Ausrichtung"."TXOne verfügt über eine starke Produktstrategie mit einer Reihe von wichtigen Produktneuvorstellungen in den nächsten 12 Monaten", heißt es in dem Marktforschungsbericht "Industrial Cybersecurity Outlook 2023-2030 (https://www.txone.com/case-studies/westlands-advisory-industrial-cybersecurity-outlook-2023-2030/)" von Westlands Advisory. "Bei der jüngsten Produktvorstellung handelt es sich um das neue Sicherheitskonzept Cyber-Physical System Detection & Response (CPSDR), das Technik- und Sicherheitsteams einen besseren Überblick über Bedrohungen in den Bereichen Cybersicherheit und operative Betriebsführung bietet. Die Cybersicherheitskomponente basiert auf zentralisierter Verhaltensanalyse und bedrohungsbezogenen Gegenmaßnahmen (Threat Based Correlation), während das operative Risiko durch agentengestützte Verhaltensanalyse und die Identifizierung der jeweiligen Endgeräte mittels "Fingerabdrücken" minimiert wird, um Änderungen der operativen Baselines zu erkennen."Bei CPSDR handelt es sich um einen hocheffizienten Sicherheitsansatz von TXOne Networks, bei dem die "Fingerabdrücke" sämtlicher OT (Operational Technology) -Geräte und cyber-physischen Systeme in der Infrastruktur eines Unternehmens analysiert werden, um Verhaltensweisen aufzudecken, die einen zuverlässigen und stabilen Geschäfts- und Produktionsbetrieb gefährden. Unerwartete Systemänderungen werden verhindert, und bei Auffälligkeiten werden Warnmeldungen generiert, um eine umfassendere Analyse der Vorgänge abzuschließen. Auf diese Weise geht die Lösung von TXOne Networks über die Bekämpfung bereits bekannter Cyberbedrohungen hinaus, um unerwünschte Systemvorfälle zu bereinigen, bereits bevor der Betrieb des Unternehmens beeinträchtigt werden kann."Nach jahrelanger engagierter Arbeit auf dem Gebiet OT Cybersecurity freuen wir uns über die Anerkennung im Marktforschungsbericht von Westlands Advisory als Verified Innovator im Bereich Cybersicherheitslösungen für IT/OT-Netzwerkplattformen", so Terence Liu, Chief Executive Officer von TXOne Networks. "Die Analyse von Westlands Advisory unterstreicht unsere eigenen Marktbeobachtungen, dass Unternehmen aus den verschiedensten Branchen immer mehr Wert darauf legen, ihre eigenen Techniker in die Lage zu versetzen, die Cyberabwehr für eine große Anzahl parallel betriebener alter (Legacy) und moderner Produktionsanlagen zentral zu verwalten - und dies ohne den laufenden Geschäftsbetrieb zu unterbrechen. Unsere Lösungen wurden von Grund auf so entwickelt, dass sie branchenführende Funktionen im Bereich Geräteinspektion, Endgeräteschutz und Netzwerkverteidigung bieten, um die OT-Mitarbeiter, die Betriebsabläufe und das Arbeitsumfeld eines Unternehmens zu schützen."Der "Industrial Cybersecurity Outlook 2023-2030" Report dokumentiert einen klaren Trend zum kontinuierlichen Anstieg der Ausgaben für OT-Cybersicherheit, angetrieben durch digitale Transformation, Regulierung und Risikomanagement. Den Bericht von Westlands Advisory können Sie hier (https://www.txone.com/case-studies/westlands-advisory-industrial-cybersecurity-outlook-2023-2030/) herunterladen. Folgen Sie TXOne Networks auf unserem Blog (https://www.txone.com/blog/), bei Twitter (https://twitter.com/TXOneNetworks) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/txone-networks/posts/?feedView=all).Über TXOne NetworksTXOne Networks bietet Cybersicherheits-Lösungen, die mithilfe der OT Zero Trust-Methode die Zuverlässigkeit und Sicherheit von industriellen Steuerungssystemen und OT-basierten Produktionsumgebungen gewährleisten. TXOne Networks arbeitet sowohl mit führenden Produktionsunternehmen als auch mit Betreibern kritischer Infrastrukturen zusammen, um praktische, betriebsfreundliche Ansätze für die Cyberabwehr zu entwickeln. TXOne Networks bietet dank seiner Defense-in-Depth-Methode sowohl netzwerk- als auch endpunktbasierte Produkte zur Absicherung von OT-Netzwerken und betriebskritischen Endgeräten in Echtzeit. www.txone.comPressekontakt TXOne Networks in Europa:GlobalCom PR-Network GmbHMartin Uffmann / Slavena Radevamartin@gcpr.net / slavena@gcpr.netTel.: +49 (0)89 360 363-41 / -50Original-Content von: TXOne Networks, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155587/5587747