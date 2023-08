Laut dem GDPNow-Modell der Atlanta Fed wird die Wirtschaftsleistung der USA im dritten Quartal massiv ansteigen. Erst am 16. August korrigierte sie das annualisierte BIP-Wachstum für das Q3 von 5,0 auf satte 5,8 Prozent nach oben. Von dieser Wirtschaftsstärke und einem Angebotsdefizit könnten vor allem Kupfer-Aktien profitieren.Noch am Anfang des Jahres waren die Sorgen, dass es eine Rezession in den USA geben könnte, riesig. Obwohl dieses Szenario mit der Bankenkrise im März noch einmal Zündstoff ...

