Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA08162A1049 Benchmark Metals Inc. 24.08.2023 CA8839301097 Thesis Gold (Holdings) Inc. 25.08.2023 Tausch 2,6:1

CA2971332093 Essex Minerals Inc. 24.08.2023 CA68387G1046 Optegra Ventures Inc. 25.08.2023 Tausch 10:1

CA60254M1086 Mind Cure Health Inc. 24.08.2023 CA60254M3066 Mind Cure Health Inc. 25.08.2023 Tausch 1:0,0416667

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken