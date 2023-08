Google Cloud NetApp Volumes bietet als einziger komplett verwalteter First-Party-Cloud-Dateidienst in Google Cloud vollständige Unterstützung für Windows-, Linux-, SAP- und VMware-Workloads

NetApp (NASDAQ: NTAP), ein weltweit tätiges, Cloud-orientiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, gab heute eine Erweiterung der Partnerschaft mit Google Cloud bekannt, die es ermöglicht, ein neues Niveau an Speicherleistung in Kombination mit der Einfachheit und Flexibilität der Cloud zu bieten. Mit der Einführung von Google Cloud NetApp Volumes jetzt als vollständig verwalteter First-Party-Service auf Google Cloud verfügbar können Kunden geschäftskritische Workloads in Windows- und Linux-Umgebungen nahtlos in die Google Cloud bringen, selbst für die anspruchsvollsten Anwendungsfälle wie VMware- und SAP-Migrationen und das ohne Code Refactoring oder Neugestaltung der Prozesse.

"Das innovative Angebot von NetApp mit Google Cloud definiert den Standard für Funktionen der Unternehmensklasse im Bereich Public Cloud File Storage und setzt damit den Maßstab für die Branche", so Dave McCarthy, Research Vice President, Cloud and Edge Infrastructure Services bei IDC. "Die Erwähnung des Namens von NetApp an der Seite des Cloud-Anbieters in diesem First-Party-Service unterstreicht das Engagement von NetApp für die Entwicklung modernster Cloud-Speicherlösungen, die den Herausforderungen von Kunden und Markt gerecht werden."

Google Cloud NetApp Volumes basiert auf der NetApp ONTAP Datenmanagement Software und Cloud Services. Der ab sofort im Rahmen der Partnerschaft verfügbare neue Service ermöglicht es Kunden, ihre Workloads nahtlos in die Google Cloud zu transferieren, und zwar mithilfe eines automatisierten Speicherservices, der vollständig in das Service-Ökosystem integriert ist und Speicher, Datenschutz und Geschäftskontinuität für Workloads in Unternehmen bereitstellt.

"Durch die Ausweitung der Zusammenarbeit mit Google Cloud gibt NetApp den Google-Cloud-Kunden ONTAP-Speicher- und Datenverwaltungsfunktionen als First-Party-Service an die Hand, wodurch die Nutzung von unternehmensgerechtem Speicher in ihren kritischen Workloads, die Optimierung der Dateispeicherung und die Unterstützung von Windows-, Linux-, SAP- und VMware-Workloads vereinfacht wird", so Ronen Schwartz, Senior Vice President und General Manager, Cloud Storage bei NetApp. "Wir verstehen es als unsere Aufgabe, Cloud-Speicher- und Datendienste zu erstellen, die so zukunftsorientiert und benutzerfreundlich wie möglich sind, und diese Partnerschaft ermöglicht es uns, diese Vision weiter in die Tat umzusetzen."

"Mit der heutigen Bekanntgabe erweitern wir unsere Möglichkeiten, First-Party-Speicher- und Datenmanagement-Services für Unternehmen bereitzustellen, so dass diese mit den gewohnten Tools und der vertrauten Benutzeroberfläche von Google Cloud schnell Unternehmens-Workloads bereitstellen, ausführen, schützen und skalieren können", so Sameet Agarwal, Vice President und General Manager, Google Cloud Storage. "Wir freuen uns sehr, unser File Solutions-Portfolio durch die fortgesetzte Zusammenarbeit mit NetApp zu verbessern und unseren Kunden neben Datenschutz und Effizienz auch die Flexibilität der Cloud zu bieten."

Zu den wichtigsten Funktionen von Google Cloud NetApp Volumes gehören:

Multiprotokoll-Dateifreigaben der Unternehmensklasse mit breiter SMB- und NFS-Protokollunterstützung für die anspruchsvollsten Windows- oder Linux-Workloads, einschließlich des einzigen Speicherdienstes von Google Cloud, der Protokolle wie SMB und NFSv4.1 (und v3) unterstützt.

Unterstützung für sofortige Kapazitätserweiterungen oder -änderungen zwischen den Leistungsstufen ohne Ausfallzeiten und damit die Fähigkeit, Investitionen und Leistung in Echtzeit abzugleichen.

Integrierte Datensicherungsfunktion, die effiziente, inkrementelle Backups auf Blockebene erstellt, die sich nicht auf die Betriebszeit oder Leistung auswirken und gleichzeitig die RTO/RPO-Parameter erfüllen, um eine optimale Anwendungsverfügbarkeit zu gewährleisten.

"Als bestehender NetApp-Kunde nutzen wir Cloud Volumes ONTAP und Cloud Volumes Service auf Google Cloud. Jetzt freuen wir uns sehr, den neuen Service Google Cloud NetApp Volumes verwenden zu können", so Anthony Lloyd, Vice President, Technology Services bei OpenText. "Der vollständig verwaltete Dateispeicherservice ermöglicht eine nahtlose Migration von Unternehmensanwendungen wie Kubernetes auf Google Cloud, ohne dass der Code refaktorisiert oder die Prozesse neu gestaltet werden müssen. Dies wird letztendlich zu einer Vereinfachung der Abläufe in allen unseren IT-Umgebungen führen."

Weitere Information über Google Cloud NetApp Volumes finden Sie unter https://www.netapp.com/google-cloud/netapp-volumes/.

Über NetApp

NetApp ist ein weltweit tätiges, Cloud-orientiertes datenzentriertes Softwareunternehmen, das Firmen im Zeitalter der beschleunigten digitalen Transformation dabei unterstützt, mit Daten die Führung zu übernehmen. Das Unternehmen bietet Systeme, Software und Cloud-Services, die es Firmen ermöglichen, ihre Applikationen vom Rechenzentrum bis zur Cloud optimal auszuführen, unabhängig davon, ob sie in der Cloud entwickeln, in die Cloud umziehen oder ihre eigenen Cloud-ähnlichen Erfahrungen vor Ort schaffen. Mit Lösungen, die in unterschiedlichen Umgebungen funktionieren, unterstützt NetApp Unternehmen beim Aufbau ihrer eigenen Data Fabric und bei der sicheren Bereitstellung der richtigen Daten, Dienstleistungen und Anwendungen für die richtigen Personen jederzeit und überall. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

