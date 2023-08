Fortgesetzte Dynamik für inriver als neuartiges Produktinformationsmanagement mit branchenführender Veröffentlichung von Inhalten

inriverdas führende Softwareunternehmen, das den gesamten Produktweg mit einem umsatzsteigernden Produktinformationsmanagement (PIM) über jeden Kundenkontaktpunkt hinweg unterstützt, hat heute den inriver Brand Store der Öffentlichkeit vorgestellt, eine digitale Selbstbedienungs-Ladenfront, die eine zentralisierte und sichere Möglichkeit zur Verbreitung von Produktinformationen bietet. Die heutige Einführung des inriver Brand Store bildet die Fortsetzung des Engagements des Unternehmens für die Weiterentwicklung des Produktinformationsbereichs durch sein neuartiges PIM.

Die richtigen Inhalte zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu platzieren, kann für große Unternehmen, wie industrielle und Markenprodukthersteller, mühsam und kompliziert sein. Oft gibt es keine zentrale Ablage für Inhalte, wo Kunden auf die benötigten Informationen zugreifen können. Durch die Vereinfachung der Markenkommunikation mit internen Abteilungen und externen Partnern werden zeitaufwändige und fehleranfällige Methoden überflüssig gemacht. Dies sorgt dafür, dass alle Beteiligten genau die benötigten Inhalte erhalten.

Frühe Nutzer des inriver Brand Store sind unter anderem Brunswick, Victorinox, Rockwool, Broan-NuTone und andere. Durch die Nutzung dieser neuen Lösung behalten diese Marken auf dieser PIM-Plattform die volle Kontrolle über ihren zentralen Produktbestand, können neue Einkommensquellen hinzufügen und mit externen Kunden zusammenarbeiten.

Zentrale Fähigkeiten und Vorteile des inriver Brand Store sind:

Wählen Sie aus, wie Ihr Produkt präsentiert wird: einzeln, separat oder gruppiert Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten erlauben den Kunden die persönliche Gestaltung ihres Ladens für ihre Kunden, einschließlich ihres Brandings

Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten erlauben den Kunden die persönliche Gestaltung ihres Ladens für ihre Kunden, einschließlich ihres Brandings Bestücken Sie mehrere Kanäle gleichzeitig und steigern Sie durch die Verwaltung des jeweiligen Status Ihres Markenladens Ihre Effizienz Optimieren Sie den Prozess des Informationsaustauschs und reduzieren Sie Fehler, indem Sie allen Beteiligten einheitliche und zutreffende Informationen zur Verfügung stellen, die es ihnen ermöglichen, effizienter zu verkaufen und damit ihre Rentabilität zu steigern.

Optimieren Sie den Prozess des Informationsaustauschs und reduzieren Sie Fehler, indem Sie allen Beteiligten einheitliche und zutreffende Informationen zur Verfügung stellen, die es ihnen ermöglichen, effizienter zu verkaufen und damit ihre Rentabilität zu steigern. Beschleunigen Sie die Einrichtungs- und Markenausgabeformate mit Vorlagen und schaffen Sie eine Markenkundenerfahrung Legen Sie fest, wie Ihre Produkte präsentiert und vertrieben werden.

Legen Sie fest, wie Ihre Produkte präsentiert und vertrieben werden. Erlangen Sie mit der Ladenanalyse Einblicke über die Nutzung Erleichtern Sie mit der Ladenanalyse eine qualifizierte Entscheidungsfindung

"Wenn Marken und Unternehmen ihren Geschäftsumfang erweitern und die Zeit bis zur Wertschöpfung verkürzen wollen was sie sollten dann brauchen sie eine zuverlässige, sichere und schnelle Möglichkeit, ihre relevanten Produktinformationen an alle Beteiligten, interne weltweite Vertriebsabteilungen oder externe Dritte, weiterzuleiten", sagte der erst kürzliche ernannte Chief Product Officer, Stephen Kaufman. "Dies ist von zentraler Bedeutung und nicht verhandelbar, wenn man im digitalen Verkauf erfolgreich sein will und der inriver Brand Store bietet all dies auf einer variabel konfigurierbaren und intuitiven Selbstbedienungs-Benutzeroberfläche."

Mit dem inriver Brand Store bietet die neuartige PIM-Lösung von inriver die umfassendsten Vertriebsmöglichkeiten der Branche. In diesem sind inriver Syndicate Plus und inriver Print zusammengefasst, so dass eine einheitliche Multi-Tenant-SaaS-Lösung mit digitaler Regalanalyse entsteht. Diese Produkte bringen die branchenführenden PIM-Fähigkeiten von inriver weiter voran und unterstreichen die wachsenden Anforderungen neuer und bestehender Kunden, egal, wo sie sich auf dem Produktweg befinden.

Um mehr über den inriver Brand Store und die neuartige PIM zu erfahren, besuchen Sie bitte inriver.com.

Über inriver

inriver unterstützt den gesamten Produktweg an jedem Berührungspunkt. Die konfigurierbare PIM-Lösung von inriver mit eingebauter digitaler Regalanalyse und Integrationsfähigkeiten verbindet sich flexibel und effizient mit Ihrem digitalen Ökosystem und wächst mit Ihrem Unternehmen mit. Mit einer höheren Produktdatenanforderung als je zuvor benötigen B2B- und B2C-Unternehmen eine PIM-Lösung, die den gesamten Produktzyklus unterstützt, über jede Stufe, von der Beschaffung bis zur Außerbetriebnahme.

inriver unterstützt Marken, Hersteller und Einzelhändler dabei, Produktinformationen zu strategischen Posten zu machen, indem es für mehr als 1.600 weltweite Marken die Rentabilität an jedem Berührungspunkt maximiert. inriver mit seiner Firmenzentrale in Malmö, Schweden, und Niederlassungen weltweit umfasst ein Team aus 375 Mitarbeitern, die bereit sind, Ihren Produktweg zu unterstützen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte inriver.com.

