24.08.2023 / 18:13 CET/CEST

24.08.2023 / 18:13 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

München, 24. August 2023 Die HPI AG hat mit der Carlson Investments SE (ISIN: PLHOTB000011 | WKN: A0RNWQ), einem an der Börse Warschau börsennotierten polnischen Venture-Capital-Unternehmen mit weiteren Platzierungen an den Börsen in Frankfurt, Stuttgart, München und an der Gettex, an der der Vorstand der HPI AG, Herr Artur Piotr Jedrzejewski, maßgeblich beteiligt ist, eine Absichtserklärung (Letter of Intent) über Verhandlungen und den Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der PAYMIQ FINANCIAL GROUP LTD neoBank (Paymiq) von der Carlson Investments SE durch die HPI AG im Wege der Einbringung der Beteiligung an der Paymiq in die HPI AG gegen Gewährung von neu auszugebenen Aktien der HPI AG unterzeichnet. Die Eckdaten der Transaktion stehen noch nicht fest, vorbehaltlich des Ergebnisses des durchzuführenden Bewertungsprozesses ist gegenwärtig zu erwarten, dass nach erfolgreichem Abschluss der Transaktion die Carlson Investments SE eine Mehrheitsbeteiligung an der HPI AG halten wird. Die Gesellschaft wird nunmehr einen detaillierten Bewertungsprozess einleiten, einschließlich einer Due-Diligence-Prüfung. Der erfolgreiche Abschluss der möglichen Transaktion hängt von verschiedenen Bedingungen ab, einschließlich zufriedenstellender Ergebnisse der Due Diligence und notwendiger Zustimmungen der zuständigen Unternehmensorgane. HPI AG Artur Piotr Jedrzejewski

Vorstand

Fürstenrieder Str. 267

81377 München

Telefon: +49 89 800 656 440

Internet: www.hpi-ag.com

ISIN: DE000A0JCY37

WKN: A0JCY3

Börsenkürzel: CEW3

Börse: Freiverkehr der Börse München



