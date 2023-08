Der heutige Verlauf im US-Handel ist bisher ein Musterbeispiel dafür, wie angespannt die Lage rund um die Palantir-Aktie gerade ist. Vor dem offiziellen Handelsbeginn in den USA lag der US-Datenanalyse-Spezialist in New York noch rund vier Prozent im Plus. Inzwischen steht ein Minus von acht Prozent auf der Kurstafel.Hintergrund für den anfänglichen Optimismus: Gestern hatte die Palantir-Aktie einen recht guten Tag. Nachbörslich überzeugte zudem Nvidia mit seinen Zahlen und einem starken Ausblick ...

Den vollständigen Artikel lesen ...