SRC Research bestätigt CA Immo mit Buy und belässt auch das Kursziel bei 36 Euro. "Mit einer überschaubaren Pipeline von zwei im Vorfeld vermieteten Büros in Berlin und einem sehr guten und praktisch fast vollständigen vermieteten modernen Büroportfolio an Top-Standorten sehen wir CA Immo für die nächsten Jahre auch in einem schwierigen Umfeld gut gerüstet", so die Analysten.

