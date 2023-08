Frankfurt (ots) -



Das wahrscheinlich gewaltsame Ende von Jewgenij Prigoschin passt in gewisser Weise zu dessen Werdegang von einem Kriminellen zu einem der mächtigsten Männer Russlands durch Putins Gnaden. Doch genau die hat der Anführer der Söldnertruppe Wagner mit seiner Meuterei vor zwei Monaten verspielt. Es folgte eine systematische Demontage Prigoschins. Und nun scheint die Frage beantwortet, wann ihn das Schicksal all jener ereilt, die sich gegen den Alleinherrscher Wladimir Putin stellen. Und niemand im In- und Ausland ist erstaunt oder nimmt an, Putin hätte mit dem Absturz des Flugzeugs nichts zu tun. Neu ist vielleicht, dass diesmal der Versuch fehlt, etwas zu verschleiern. Bei den zahlreichen vorangegangenen Todesfällen unter dubiosen Umständen wie Fensterstürze, Vergiftungen und vermeintliche Suizide war das noch so. Diesmal schweigt der Kreml so laut, damit jeder versteht, was passiert, wenn man sich Widerworte erlaubt. Das gehört zum brutalen Handwerkszeug von Diktatoren.



