DJ MÄRKTE EUROPA/Stimmungsumschwung bei Techs belastet

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem freundlichen Start in den Tag haben die europäischen Aktienmärkten am Donnerstag zunächst alle Gewinne abgegeben und dann im Minus geschlossen. Damit währte die Freude über stark ausgefallene Quartalszahlen und einen optimistischen Ausblick des US-Chipriesen Nvidia nur kurz. Die Heftigkeit des Stimmungsumschwungs war am Sektor der europäischen Technologiewerte deutlich abzulesen, der am Morgen 2 Prozent höher notiert hatte und mit einem Minus von gut 2 Prozent aus dem Handel ging.

Aus Gewinnern wurden Verlierer, Technologiewerte wie SAP und Infineon gingen mit Abschlägen von 2,2 und 2,5 Prozent auf dem Handel. Der DAX schloss 0,7 Prozent tiefer bei 15.621 Punkten, nachdem er im Hoch bis auf 15.897 geklettert war. Der Euro-Stoxx-50 verlor 0,8 Prozent auf 4.232 Zähler.

Die freundliche Tendenz am Vormittag dürften einige Anleger dazu genutzt haben, ihr Risiko in europäischen Aktien herunterzufahren. Denn die europäischen Einkaufsmanager-Indizes am Vortag deuteten recht unmissverständlich darauf hin, dass eine Rezession an die Tür klopft. Nach dem Plus am Vortag war die Luft bei Anleihen erst einmal raus - sie traten mehrheitlich au der Stelle. Die Augen sind nun auf das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole gerichtet. Es hat seinen Höhepunkt am Freitag, wenn US-Notenbankchef Powell und EZB-Chefin Lagarde ihre Reden halten.

Gaspreise kommen von ihrem Hoch deutlich zurück

Für einen kräftigen Einbruch der europäischen Gaspreise sorgte die Vermeidung von Streiks in Australien. Der September-Kontrakt am niederländischen Handelsplatz TTF fiel um 13 Prozent auf 32,07 Euro je Megawattstunde, am Vortag hatte er im Hoch noch bei knapp 43 Euro notiert. Nach einer vorläufigen Einigung im Streit um Löhne und Arbeitsbedingungen bei Woodside Energy ist ein möglicher Streik an drei Flüssiggasterminals in Australien wahrscheinlich abgewendet. Damit sank auch das Risiko einer Unterbrechung der globalen Gasversorgung, die zu Erschütterungen der Energiepreise weltweit hätte führen können.

Es gab aber auch Gewinner

Die Aktie von Covestro stellte mit einem Plus von 3,5 Prozent den Gewinner im DAX. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Berichte über das mögliche Interesse von Adnoc an Covestro. Im Handel wurde diesmal auf einen Reuters-Bericht verwiesen, demzufolge zwei der 15 größten Investoren das DAX-Unternehmen aufgefordert haben sollen, im Interesse der Aktionäre formelle Übernahmegespräche mit der Abu Dhabi National Oil Co (Adnoc) aufzunehmen.

Für Symrise ging es um 1,9 Prozent nach oben, den Grund lieferte eine Analyse von Morgan Stanley. Die Analysten hoben das Votum für die Aktie des Aromenherstellers auf "Overweight" von "Underweight" gleich um zwei Stufen an. Mit Blick auf eine sich eintrübende Konjunktur in Europa verloren Daimler Truck um 3,3 Prozent, Traton gaben um 1,8 Prozent nach.

CRH erfüllt hohe Erwartung - Ausblick nur bestätigt

Nach überzeugenden Geschäftszahlen für das erste Halbjahr ging es für die Aktie des irischen Baustoffherstellers CRH um 1,5 Prozent nach unten. "Mit den teils sehr guten Zahlen der Wettbewerber aus den USA waren die Erwartungen an der Börse jüngst gestiegen", so ein Marktteilnehmer. Als enttäuschend dürfte aufgenommen worden sein, dass der Ausblick nur bestätigt wurde.

Die Börse bejubelte dagegen das gescheiterte Gebot von Liontrust (+10%) für Gam (+10%), das wegen der mangelnden Unterstützung der Gam-Aktionäre platzte. "Wie wir immer wieder gesagt haben, sahen wir den Deal aus Sicht von Liontrust als wertvernichtend", urteilte Numis-Analyst David McCann. Die Aktien des auf Nachhaltigkeit ausgerichteten britischen Investmentmanagers hatten seit dem Auftauchen der Gam-Gerüchte rund 37 Prozent verloren. Sobald sich die Wogen geglättet haben, dürfte sich die Aufmerksamkeit der Aktionäre wieder auf das laufende Geschäft richten.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.235,73 -30,94 -0,8% +11,6% Stoxx-50 3.926,21 -17,55 -0,4% +7,5% Stoxx-600 451,57 -1,88 -0,4% +6,3% XETRA-DAX 15.621,49 -106,92 -0,7% +12,2% FTSE-100 London 7.338,16 +17,63 +0,2% -1,8% CAC-40 Paris 7.214,46 -32,16 -0,4% +11,4% AEX Amsterdam 733,99 -6,74 -0,9% +6,5% ATHEX-20 Athen 3.142,53 -3,51 -0,1% +39,6% BEL-20 Brüssel 3.619,41 -3,52 -0,1% -2,2% BUX Budapest 57.228,33 +301,71 +0,5% +30,7% OMXH-25 Helsinki 4.227,12 -25,32 -0,6% -11,9% ISE NAT. 30 Istanbul 8.040,84 -54,50 -0,7% +35,3% OMXC-20 Kopenhagen 2.176,20 -8,07 -0,4% +18,6% PSI 20 Lissabon 6.020,24 +44,57 +0,7% +5,9% IBEX-35 Madrid 9.324,70 +9,10 +0,1% +13,3% FTSE-MIB Mailand 28.072,12 -161,68 -0,6% +19,1% OBX Oslo 1.135,86 +1,80 +0,2% +4,2% PX Prag 1.351,06 +5,86 +0,4% +12,4% OMXS-30 Stockholm 2.145,74 -8,96 -0,4% +5,0% WIG-20 Warschau 2.009,58 -2,76 -0,1% +12,1% ATX Wien 3.094,07 -4,52 -0,1% +0,3% SMI Zürich 10.976,83 +3,19 +0,0% +2,3% *bezogen auf Schlusskurs vom Vortag Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,51 -0,00 -0,06 US-Zehnjahresrendite 4,22 +0,03 +0,34 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:22 Di, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0826 -0,3% 1,0853 1,0849 +1,1% EUR/JPY 157,83 +0,3% 158,06 158,19 +12,5% EUR/CHF 0,9554 +0,2% 0,9549 0,9545 -3,5% EUR/GBP 0,8569 +0,4% 0,8515 0,8521 -3,2% USD/JPY 145,79 +0,7% 145,63 145,80 +11,2% GBP/USD 1,2634 -0,7% 1,2746 1,2732 +4,5% USD/CNH (Offshore) 7,2852 -0,0% 7,2942 7,3058 +5,2% Bitcoin BTC/USD 26.048,00 -0,9% 26.064,99 25.998,12 +56,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,78 78,89 -0,1% -0,11 +0,6% Brent/ICE 82,95 83,21 -0,3% -0,26 +0,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 31,83 36,79 -13,5% -4,96 -55,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.919,94 1.915,34 +0,2% +4,60 +5,3% Silber (Spot) 24,18 24,33 -0,6% -0,15 +0,9% Platin (Spot) 939,73 934,50 +0,6% +5,23 -12,0% Kupfer-Future 3,77 3,81 -1,0% -0,04 -1,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

August 24, 2023 12:21 ET (16:21 GMT)

