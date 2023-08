Champions des Events in Napa, Kalifornien, fahren zum World Young Chef Young Waiter-Finale an der französischen Riviera

SAVOR, der kulinarische Geschäftsbereich des weltweit führenden Produzenten von Live-Events, ASM Global, hat Marcus Youn, Küchenchef von Knife Pleat, Regina Gutierrez, Kellnerin von The French Laundry, und Mitchell Coriell, Mixologe von Soho House Malibu, zu den Gewinnern der US-amerikanischen Runde des renommierten Wettbewerbs World Young Chef Young Waiter (WYCYW) gekürt.

Judge/Chef Roland Passot (right) evaluates contestant Marcus Youn during the chef competition of Young Chef Young Waiter USA on Aug. 21, 2023, at the CIA at Copia. Youn would go on to win first place in the competition and heads to Monaco to compete in the world finals in November. (Photo: Andreas Zhou/SAVOR)

Im 44. Jahr seines Bestehens ist der WYCYW der führende Wettbewerb zur Förderung des Gastgewerbes als Berufswahl, bei dem die besten Chefs, Kellner und Kellnerinnen der Welt unter 28 Jahren gesucht werden.

Alle drei Gewinner des YCYW USA werden am 23. und 24. November am Finale der World Young Chef Young Waiter im Lycée Rainier III in Monaco teilnehmen und vor den Augen von Weltklasse-Chefs, Gastronomieexperten und Mixologen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Insgesamt 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus neun Ländern kämpfen um den Weltmeistertitel des besten Küchenchefs, Kellners und Mixologen unter 28 Jahren und ein Preisgeld von 10.000 US-Dollar.

Das Finale von YCYW USA fand am 21. August 2023 im renommierten The Culinary Institute of America at Copia (CIA) in Napa, Kalifornien, statt. Alle 11 talentierten Nachwuchs-Stars der Gastronomiebranche, die für das Finale qualifiziert sind, haben einen Videobeitrag bei YCYW USA eingereicht, der von einer Expertenjury mit Roland Passot, Propriétaire und Chief Culinary Officer, Adam Busby, zertifizierter Meisterkoch und General Manager des CIA in St. Helena und anderen Branchengrößen ausgewählt wurde.

Diese Branchenveteranen leiteten auch die persönliche Bewertung bei der CIA at Copia, wo die Finalisten in einem spannenden eintägigen Live-Finale nach Kreativität, Innovation, Liebe zum Detail und technischen Fähigkeiten beurteilt wurden. Die Gewinner des US-Wettbewerbs wurden aus einem Pool von Finalisten ausgewählt, die einige der feinsten gastronomischen Institutionen des Landes repräsentierten, darunter Knife Pleat, The Surf Club, The French Laundry, Bouchon Bistro, Ad Hoc Addendum und viele mehr.

"Wir sind stolz darauf, den allerersten YCYW USA-Wettbewerb auszurichten, denn diesen jungen kulinarischen Stars eine Plattform zu geben, auf der sie ihr Können zeigen können, ist seit jeher ein wichtiges Anliegen von SAVOR", berichtet Shaun Beard, Senior Vice President of Food and Beverage, SAVOR. "Während der Finalrunde konnten wir nicht nur das bemerkenswerte Talent aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewundern, sondern waren auch beeindruckt von ihrer Gelassenheit, Kameradschaftlichkeit, Hilfsbereitschaft und aufrichtigen Wertschätzung für das Können der anderen in einer Situation, in der sie selbst unter großem Druck standen. Alle Teilnehmer haben eine glänzende und erfolgreiche Zukunft vor sich, und wir können es kaum erwarten, zu erleben, was sie als Nächstes für uns bereithalten."

WYCYW möchte dem herausragenden Talent der besten jungen Fachkräfte dieser Branche eine Bühne bieten und zugleich die Fähigkeiten und die Leidenschaft fördern, die Gastronomieexperten in ihre Arbeit einbringen. Weitere Informationen finden Sie unter https://youngchefyoungwaiter.com/.

Über SAVOR

SAVOR ist der kulinarische Geschäftsbereich von ASM Global, dem weltweit führenden Produzenten von Unterhaltungserlebnissen, der auf fünf Kontinenten und in mehr als 350 der prestigeträchtigsten Arenen, Stadien, Kongress- und Ausstellungszentren sowie Veranstaltungsorten für darstellende Künste vertreten ist. Das Team von SAVOR bietet erstklassige Erlebnisse bei jeder Veranstaltung, die von der Speisenzubereitung bis zum Getränkeangebot reichen ganz gleich, ob für exklusive VIP-Events oder Bankette mit über 20.000 Gästen. Neben überragenden, authentischen Menüs bilden auch Partnerschaften mit lokalen Erzeugern, Produzenten und Communitys, die Selbstverpflichtung zur Verwendung von antibiotikafreiem Fleisch und Geflügel sowie die Anstrengungen zur Minimierung der Umweltbelastung durch ambitionierte Nachhaltigkeits-, Recycling- und Kompostierungsprogramme die Kernelemente der SAVOR-Geschäftsphilosophie. Weitere Informationen unter savorasmglobal.com.

