The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.08.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.08.2023

ISIN Name

CA08162A1049 BENCHMARK METALS INC.

CA2971332093 ESSEX MINERALS INC.O.N.

CA60254M1086 MIND CURE HEALTH INC.

DE000DD5AL86 DZ BANK CLN E.9769

GB00BRBJ3P08 ICONIC LABS PLC LS-,1

US00165C2035 AMC ENTMT HLDGS PRF.SHS

