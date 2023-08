Houston (ots/PRNewswire) -SEG Solar (SEG), ein führender US-amerikanischer Hersteller von Photovoltaik-(PV)-Modulen für den Versorgungs-, Gewerbe- und Wohnungsmarkt, wurde im BloombergNEF(BNEF)-Marktausblick für das dritte Quartal auf die Liste der weltweit führenden Solarhersteller gesetzt.SEG war begeistert, dass BNEF die lange und erfolgreiche Erfolgsbilanz des Unternehmens als vertrauenswürdiger und bankfähiger Partner für die Projektfinanzierung im Solarbereich anerkannt hat. Die umfangreiche Erfahrung von SEG bei der Unterstützung von Projektentwicklern und -eigentümern mit kurz- und langfristigen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungsstrukturen ermöglicht es dem Unternehmen, effiziente und kreative Lösungen für komplexe Transaktionen anzubieten, sagte Jim Wood, CEO von SEG.Die Kunden haben auf dem gegenwärtigen Markt viele Möglichkeiten der Modulversorgung, und SEG ist davon überzeugt, dass sich das Unternehmen durch seinen flexiblen und ergebnisorientierten Ansatz beim Abschluss von Geschäften vom Rest der Konkurrenz abhebt. SEG ist sich seiner Rolle in der Gesamtentwicklung des Projekts bewusst und legt großen Wert auf die Zusammenarbeit mit den Eigentümern und Finanziers, damit die Energie so reibungslos wie möglich in das Netz eingespeist werden kann", so Wood weiter.Das Ranking-System von BNEF ist bekannt für seine strenge Bewertung verschiedener Kriterien, darunter Produktqualität, Beteiligung an staatlichen Projekten und Zugang zu Bankfinanzierungen. SEG ist einer der wenigen US-amerikanischen Hersteller, die auf der Liste der Tier 1 genannt werden.SEG ist stolz auf seine strengen Qualitätskontrollen und lässt alle seine Produkte durch unabhängige Prüfer zertifizieren. Die Fabrik des Unternehmens in Houston, Texas, konzentriert sich strategisch auf fortschrittliche TOPCon-Produktionslinien und plant, den US-amerikanischen TOPCon-Komponentenmarkt zu erschließen. Die Fabrik soll im Jahr 2024 die Produktion aufnehmen und wird einen wichtigen Beitrag zur Integration der lokalen Lieferkette von SEG leisten.SEG wurde 2016 gegründet und ist ein führender vertikal integrierter PV-Hersteller mit Hauptsitz in Houston, Texas, USA, der sich der Fertigung zuverlässiger und kostengünstiger Solarmodule verschrieben hat. SEG wird im Jahr 2024 über eine weltweite Modulproduktionskapazität von mehr als 5,5 GW verfügen. Bis Ende 2022 wurden mehr als 2 GW an SEG-Produkten auf dem US-amerikanischen und dem europäischen Markt installiert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2193533/image_5002786_37485267.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-seg-solar-zahlt-zu-den-weltweiten-tier-1-solarmodulherstellern-301909480.htmlPressekontakt:Mine Bao,mine120111@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5587791