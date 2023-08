Der TVS X zeichnet sich durch ein äußerst schlankes, aerodynamisches Design aus. Der 'lean-mean-clean'-Motor wurde auf der ganz neuen TVS Xleton-Plattform erbaut, ein Werk kunstvoller Ingenieurskunst.

Der TVS X bietet eine erstklassige Leistung. Bei seiner Entwicklung standen die Bedürfnisse des Fahrers im Mittelpunkt. Er lässt sich in 2,6 Sekunden von 0 auf 40 km/Std. beschleunigen und die Höchstgeschwindigkeit beträgt 105 km/Std..

Der TVS X stellt mit dem 10,2-Zoll TFT-Cluster, betrieben von der TVS SmartXonnect Plattform, Weltklasse-Technologie unter Beweis.

Mehr Sicherheit mit der Einführung von TVS Smart Xhield.

TVS Motor Company ist ein bekannter Hersteller von zwei- und dreirädrigen Fahrzeugen. Heute hat das Unternehmen seinen sehnsüchtig erwarteten Flagship Crossover EV TVS X auf den Markt gebracht und stellt damit seine Fähigkeit unter Beweis, weltweit nachhaltige Mobilitätslösungen anzubieten. Die revolutionäre Maschine setzt mit ihrem atemberaubenden Design, der unvergleichlichen Leistung und den hochmodernen Tech-Funktionen neue Maßstäbe in der Elektromobilität. Als Vorreiter für nachhaltige Mobilitätslösungen möchte die TVS Motor Company das EV-Segment transformieren und sich für eine nachhaltige und saubere Zukunft einsetzen.

Mr. Sudarshan Venu, MD, TVS Motor Company at the launch of TVS X in Dubai (Photo: Business Wire)

Da EVs weltweit immer mehr Anerkennung finden, wird dem TVS X für die Nischenbildung in der EV-Industrie eine wichtige Rolle zukommen. Bei der Entwicklung stand der Fahrer im Mittelpunkt, sodass er nun mit der Maschine eine Einheit bildet. Die Lean-Mean-Clean-Maschine, die Begehrlichkeit hervorruft, wurde von Grund auf in der Forschungswerkstatt von TVS Motor entworfen. Der TVS X wurde in Indien entwickelt und wird dort produziert. Die Maschine ist mit einem leistungsstarken elektrischen Motor und einer fortschrittlichen Batterie ausgestattet. Sie beschleunigt schnell und hat eine beeindruckende Reichweite, was den Komfort erhöht und sie zu einer idealen, anspruchsvollen elektrischen Mobilitätslösung ohne Emissionen macht. Dieses Flagship EV aus dem Hause TVS Motor überzeugt nicht nur durch eine herausragende Leistung, sondern bietet auch zahlreiche Sicherheitsfunktionen gemäß der Vision eines sauberen, intuitiven und technisch anspruchsvollen Produkts. Es ist gedacht für junge Inder, die sich als globale Trendsetter verstehen.

Bei der Markteinführung sagte Herr Sudarshan Venu, Managing Director, TVS Motor Company :"Wir bauen auf Technologie und Innovation, um eine grüne und nachhaltige Zukunft zu schaffen. Das Ergebnis ist diese unglaublich attraktive Maschine. Deren Markteinführung markiert einen wichtigen Meilenstein für TVS Motor beim Bau von EVs made in India. Der TVS X ist gedacht für Global Citizens, die sich als Trendsetter und Visionäre verstehen und eine Leidenschaft für Technik mitbringen. Er soll eine Wende hin zu anspruchsvollen, aber dennoch nachhaltigen und technisch fortschrittlichen Mobilitätslösungen markieren. Und er soll zu einem globalen Maßstab für Maschinen werden, die von Anfang an elektrisch gedacht sind. Der TVS X verkörpert Innovation mit einem revolutionären Geist. Nachhaltigkeit ist seine wichtigste Eigenschaft und er steht für die kommende Ära der sauberen Mobilität. Wir glauben, dass diese Maschine dank ihrer herausragenden Leistung, ihres ästhetischen Designs und der intuitiven, personalisierten Bedienung weltweit Mobilität neu definieren wird."

Bestellungen für den TVS X können nun über unsere Website aufgegeben werden: https://www.tvsmotor.com/electric-vehicle/tvs-x. Auslieferungen in 15 Städten beginnen schrittweise ab November 2023.

TVS X ist erhältlich zum sensationellen Einführungspreis von INR. 2,49,990/- (Ex-Showroom Bengaluru) mit tragbarem 950W-Ladegerät für INR. 16,275 (einschließlich MWSt). Optional ist auch ein 3kW Smart X Home Ladegerät verfügbar. FAME Inzentiv gilt nicht für den TVS X.

