Bloomreach, die Plattform für grenzenlose E-Commerce-Erlebnisse, kündigte heute ein revolutionäres Conversational Shopping-Produkt für eine neue Welt des E-Commerce an. Angetrieben von den neuesten Fortschritten in der generativen KI und großen Sprachmodellen (LLMs), setzt sich Bloomreach Clarity mit den Käufern auseinander, um ihnen personalisierte, menschenähnliche Produktexpertise direkt von ihren Lieblingsmarken zu liefern. Unternehmen verbinden diese Konversationen direkt mit ihren Produktkatalogen und können einzelne Konversationen nahtlos in alle Kanäle integrieren, einschließlich Website, Chat, SMS und mehr. Einen ersten Blick auf Bloomreach Clarity können Sie während des Edge Summit des Unternehmens werfen, der heute um 9:00 Uhr PT live gestreamt wird.

Auch wenn das Online-Shopping in den letzten Jahren zugenommen hat, bleibt das Potenzial ungenutzt der Anteil des E-Commerce am gesamten Einzelhandelsumsatz betrug im Jahr 2022 nur 21 %. Dieses Potenzial auszuschöpfen, bleibt jedoch eine Herausforderung für Unternehmen. Das Bedürfnis nach Beratung führt häufig dazu, dass Kunden ihre Einkäufe verzögern oder abbrechen, während sie Geschäfte besuchen oder zeitaufwändige Online-Recherchen durchführen. Generative KI hat einen neuen Weg aufgezeigt, der es Unternehmen ermöglicht, ihren Kunden sofort und in großem Umfang die Klarheit zu geben, die sie während ihrer Online-Einkaufsreise benötigen.

"Bis heute war die E-Commerce-Technologie nicht in der Lage, die menschliche Expertise beim Einkaufen zu replizieren und schon gar nicht in großem Umfang. Das ändern wir mit Bloomreach Clarity, das den besten Produktexperten eines Unternehmens mit jedem Kunden verbindet, und zwar auf Abruf", sagt Raj De Datta, Mitbegründer und CEO von Bloomreach. "Dank eines tiefen Verständnisses jedes einzelnen Käufers und jedes Produkts im Katalog eines Unternehmens ist dies mehr als nur "Conversational Shopping", es ist Produktkompetenz für jeden Kunden. Clarity wird zu wirklich authentischen, kanalübergreifenden Gesprächen führen, die jeden potenziellen Kauf in einen Kauf mit Vertrauen verwandeln."

Bloomreach Clarity basiert auf einer leistungsstarken Echtzeit-Kundendaten-Engine und wurde auf der Grundlage von mehr als einem Jahrzehnt an Handelsdaten entwickelt. Dadurch erhält Bloomreach ein einzigartiges Verständnis dafür, wie Kunden einkaufen und wie Produkte abschneiden global, basierend auf den umfangreichen Daten von Bloomreach und intelligenter KI, und auf individueller Ebene, basierend auf den Echtzeitdaten eines Unternehmens. So zeigt Clarity seinen Kunden nicht nur relevante Informationen und Produkte an, sondern setzt auch Prioritäten bei den Produkten, von denen es weiß, dass sie tatsächlich gekauft werden und hilft Unternehmen so, schnell zu wachsen.

Clarity bietet außerdem Kontroll- und Optimierungsmöglichkeiten für Unternehmen bei der Einführung dieser dialogorientierten Erfahrung für Kunden, einschließlich:

Die Fähigkeit von Händlern, ihren Instinkt und ihr Fachwissen mit der Geschwindigkeit und dem Umfang von KI zu kombinieren

Echtzeit-Targeting, das es Clarity ermöglicht, Gespräche auf der Grundlage der aktuellen Reise eines Kunden oder eines bestimmten Segments zu führen

Personalisierte Unterhaltungen, auch für unbekannte Besucher, basierend auf dem Surfverhalten

Die Fähigkeit, Konversationen unter Verwendung von Markenrichtlinien und Tonfall zu verfeinern

Bloomreach Clarity eröffnet Kunden eine neue Art des Einkaufens und bietet Unternehmen grenzenlose Wachstumschancen. Melden Sie sich für die Warteliste an, um an der Unterhaltung teilzunehmen, bevor sie beginnt.

Über Bloomreach

Bloomreach personalisiert das E-Commerce-Erlebnis. Es vereint Kunden- und Produktdaten in Echtzeit, damit Unternehmen verstehen, was Kunden wirklich wollen. Indem Sie dieses Verständnis mit jedem Kanal verbinden, wird das E-Commerce-Erlebnis grenzenlos und spiegelt kontinuierlich den sich verändernden Kunden beim Einkaufen wider. Mit den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz ergeben sich unendlich viele neue Wege zum Kauf, zu höherer Rentabilität und schnellem Unternehmenswachstum. Zu den Bloomreach-Produkten gehören: Engagement, eine Plattform zur Marketingautomatisierung, Discovery, eine E-Commerce-Suchlösung, und Content, ein Headless Content Management System. Das Unternehmen verfügt über mehrere KI-Patente und bedient mehr als 850 globale Marken, darunter: Albertsons, Bosch, Puma sowie Marks Spencer. Besuchen Sie www.bloomreach.com für weitere Informationen.

