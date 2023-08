KÖLN (dpa-AFX) - Die Computerspiel-Messe Gamescom erweist sich auch in diesem Jahr als Zuschauermagnet. Nachdem bereits vor dem Start der fünftägigen Veranstaltung keine Tickets mehr für den Samstag zu haben waren, ist mit dem Freitag ein weiterer Messetag vorzeitig ausverkauft, wie die Gamescom am Donnerstagabend mitteilte. Die Messe war am Mittwoch mit einem Fachbesuchertag gestartet, von Donnerstag bis zum Abschlusstag Sonntag ist das breite Publikum zugelassen.

Nun deutet sich an, dass die Gesamtbesucherzahl von 265 000 in diesem Jahr übersprungen werden dürfte. Denn bei der Gamescom 2022 war nur der Samstag ausverkauft gewesen. Der bisherige Höchstwert ist von 2019 mit 373 000 Besucherinnen und Besuchern.

Die Gamescom ist der weltgrößte Branchentreff für Computerspiele und Videospiele. 1227 Aussteller aus 63 Staaten präsentieren sich den Fans und potenziellen Geschäftspartnern./wdw/DP/he