WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung hält es für wahrscheinlich, dass der Chef der Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, bei dem aufsehenerregenden Flugzeugabsturz in Russland getötet wurde. Laut der ersten US-Einschätzung, die auf verschiedenen Faktoren beruhe, sei Prigoschin vermutlich bei dem Absturz der Maschine ums Leben gekommen, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, am Donnerstag.

Den USA lägen keine Informationen vor, dass das Flugzeug durch eine Boden-Luft-Rakete abgeschossen worden sei, sagte Ryder. Entsprechende Berichte seien nach US-Einschätzung nicht korrekt. Weitere Angaben zur möglichen Ursache für den Flugzeugabsturz könne er jedoch nicht liefern.

Die "New York Times" und andere US-Medien berichteten am Donnerstag unter Berufung auf US-Geheimdienstkreise, vermutlich habe eine Explosion an Bord des Flugzeuges den Absturz ausgelöst. Eine endgültige Schlussfolgerung sei noch nicht gezogen, aber eine Explosion sei derzeit die führende Theorie für die Absturzursache, schrieb die "New York Times".

Am Mittwoch war in Russland ein Privatjet abgestürzt, in dem Prigoschin an Bord gewesen sein soll. Russlands Präsident Wladimir Putin bestätigte den mutmaßlichen Tod des Wagner-Chefs am Donnerstag indirekt./jac/DP/he