Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Laut dem führenden Marktforschungsinstitut Omdia hat der globale Haushaltsgerätekonzern Hisense im zweiten Quartal 2023 weltweit die zweitgrößte Menge an Fernsehgeräten ausgeliefert.Dies ist das dritte Finanzquartal in Folge, in dem der Omdia-Bericht, der den Anteil der weltweit größten TV-Hersteller am Gesamtliefervolumen aufzeigt, Hisense auf den zweiten Platz setzt. Hisense war auch im gesamten Jahr 2022 und in der ersten Hälfte des Jahres 2023 an zweiter Stelle.Im zweiten Quartal 2023 erreichte Hisense einen weltweiten Volumenanteil von 13,7 % bei Fernsehern, und die Auslieferungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 19,3 %. Dieses Wachstum lag weit über dem Branchendurchschnitt, der nur 5,3 % betrug. Hisense war auch die Marke mit dem größten Anstieg des Marktanteils im Jahresvergleich, mit einem Wachstum von 1,6 Prozentpunkten.Hinter dem beeindruckenden Erfolg steht das unermüdliche Engagement von Hisense, den Anwendern innovative Produkte zu bieten, wie bei den Flaggschiff-TV-Geräten ULED X und U8 zu sehen ist. Hisense hat eine Reihe von Sportsponsoringverträgen abgeschlossen, darunter mit dem Paris Saint Germain F.C., der UEFA Nations League und der FIFA-Weltmeisterschaft. Der Aufbau starker Beziehungen zu Verbrauchern und Partnern durch ihre Sportmarketing-Strategie und die kollektive Liebe zum Sport ist ein Schwerpunkt von Hisense, seit das Unternehmen international tätig ist.Hisense hat sich zum Ziel gesetzt, den Verbrauchern mit innovativen und umweltfreundlichen TV-Produkten außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten. Dies spiegelt das Bestreben von Hisense wider, Millionen von Familien zu einem qualitativ hochwertigen und gesunden Leben zu verhelfen. Das Unternehmen plant, dieses Ziel auf der bevorstehenden IFA 2023 in Berlin weiter voranzutreiben, wo einige seiner bahnbrechenden Innovationen und Produkte, die die Zukunft des Wohnens zeigen, ausgestellt werden. Der Stand von Hisense auf der Messe wird vom 1. bis 5. September 2023 von 10 bis 18 Uhr in der Halle 23a der Messe Berlin zu finden sein.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Das Geschäft von Hisense umfasst Multimedia-Produkte (mit Schwerpunkt auf Smart TVs), Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen. In den letzten Jahren ist Hisense schnell gewachsen und ist jetzt in mehr als 160 Ländern tätig.