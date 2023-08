Das knapper werdende Ölangebot kann die Preise in den kommenden Monaten steigen lassen. So verdienen Sie mit Die Internationale Energieagentur (IEA) und die Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) gehen davon aus, dass es in der zweiten Hälfte dieses Jahres zu einem beträchtlichen Öllagerabbau kommt. Die daraus resultierende Unterversorgung könnte die Preise nach oben treiben. Mit den folgenden Zertifikaten und Optionsscheinen können Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...