DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
WISDOMTREE EO AG.BD E.Y.E EUR IE00BD49R912 BAW/UFN
WISDOMTREE EO A.BD E.Y.EA EUR IE00BD49RB39 BAW/UFN
WISDOMTREE EO GOV.BD EO EUR IE00BD49RJ15 BAW/UFN
WISDOMTREE EO GOV.BD EOAC EUR IE00BD49RK20 BAW/UFN
WDMTR.EUR.UN.BD EOA EUR IE00BMXWRM76 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
WISDOMTREE EO AG.BD E.Y.E EUR IE00BD49R912 BAW/UFN
WISDOMTREE EO A.BD E.Y.EA EUR IE00BD49RB39 BAW/UFN
WISDOMTREE EO GOV.BD EO EUR IE00BD49RJ15 BAW/UFN
WISDOMTREE EO GOV.BD EOAC EUR IE00BD49RK20 BAW/UFN
WDMTR.EUR.UN.BD EOA EUR IE00BMXWRM76 BAW/UFN