Über 4 Prozent Zinsen - gibt's nicht? Gibt's doch! Als derzeit einzige Plattformen in Deutschland bieten vier Kandidaten nun den absoluten Tagesgeld-Kracher. Was dahinter steckt und warum es sich lohnt, schnell zuzuschlagen Ja, ist denn heut' schon Weihnachten? Man könnte es meinen. Denn vier Anbieter aus Deutschland bieten gerade den absoluten Tagesgeld-Hammer an: Sowohl die C24 Bank (Bank des Vergleichportals Check24) als auch FollowMyMoney, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...