Dank starker Zahlen von Nvidia startete der Dax am Donnerstag mit Kursgewinne in den Handel. Er stieg zunächst bis an die Marke von 15.900 Punkten, ehe er im Laufe des Tages die gesamten Gewinne wieder abgab. Kurzzeitige wirkten sich ebenfalls die fallenden Renditen stützend auf die Aktienmärkte aus. Doch das reichte nicht für eine nachhaltige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...