Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit per saldo soliden US-Wirtschaftszahlen gab es für die Marktteilnehmer keinen Grund, die Zinserwartungen dies- und jenseits des Atlantiks nochmals zu reduzieren, so die Analysten der Helaba.Nach anfänglichen Gewinnen habe der Rentenmarkt an Boden verloren und im Verlauf sei auch der Euro unter Druck gekommen. An den Aktienbörsen habe die gute Eröffnungsstimmung ebenfalls nicht angehalten. ...

