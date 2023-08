Die börsenotierte SW Umwelttechnik erwirtschaftete im 1. Halbjahr einen Umstz in Höhe von 53,8 Mio.. Euro, dies ist etwas weniger als im Vergleichshalbjahr 2022 (58,6 Mio. Euro), "aber weiterhin ein Umsatz auf sehr hohem Niveau", wie das Unternehmen betont. Das EBIT liegt bei 5,0 Mio. Euro (Vorjahresperiode: 6,2 Mio. Euro), das Ergebnis vor Steuern bei 4,2 Mio. Euro (Vorjahresperiode: 4,4 Mio. Euro), das Ergebnis nach Steuern bei 3,6 Mio. Euro (vs. 3,8 Mio. Euro). Nach Jahren des Baumbooms im Hochbausektor, normalisierte sich die Nachfrage in den vergangenen Monaten, heißt es. Entgegengesetzt zu dieser Entwicklung zog der Tiefbausektor an. "Die Bedienung von unterschiedlichen Kundengruppen und eine flexible Unternehmenssteuerung waren und bleiben erfolgsentscheidend ....

