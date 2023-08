Subventionen für Industriestrom: unnötig und teuer // Subsidies for industrial electricity: unnecessary and expensive Düsseldorf, 25. August 2023 - Im internationalen Wettbewerb steht der Standort Deutschland derzeit schlecht da. Ein großer Nachteil hierzulande: die hohen Energiekosten. Um die Unternehmen zu entlasten, fordern Politiker und Ökonomen nun einen subventionierten Industriestrompreis. "Die Idee ist naheliegend und vielleicht gut gemeint, geht aber in die völlig falsche Richtung", kommentiert ...

