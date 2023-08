Der Dax startet kurz vor dem Wochenende verhalten in den Tag. Alle Augen warten gebannt auf die Reden der Notenbanken. Außerdem ist die Continental-Aktie im Fokus Leider konnte die Nvidia-Euphorie nicht anhalten: Nachdem der Chiphersteller herausragende Zahlen lieferte, zogen auch die Börsen an. Davon ist heute nichts mehr zu sehen, der Dax startete mit minus 0,19 Prozent bei 15.592 Punkten in den Tag, das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, ...

