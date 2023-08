Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Anleihemärkte in Deutschland und den USA gaben gestern in einem ruhigen Handel nur noch leicht nach, so die Analysten der Nord LB.Mit der Konferenz in Jackson Hole könnte sich das heute ändern.Die Türkische Zentralbank habe gestern ihren Leitzins überraschend stark um 7,50 PP auf 25% angehoben. Es bleibe ein weiter Weg, das angestrebte Inflationsziel von 5% zu erreichen. Zuletzt habe die Inflation bei knapp 48% gelegen. ...

