Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Dynamic Absolute Return D (ISIN DE000A1WZ3Z8/ WKN A1WZ3Z) verzeichnete im Juli eine Wertminderung in Höhe von 0,6%, so die Experten von Sauren.Die Mehrzahl der aktienorientierten Absolute-Return-Fonds habe den Monat mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen. Zumeist seien die Wertminderungen recht moderat ausgefallen. Den deutlichsten Verlust habe der schwerpunktmäßig von Tom Hearn und Christian Fiesser verwaltete Ennismore European Smaller Companies Fund verzeichnet, welcher um 1,5% nachgegeben habe. Der von Rob Schwartz verantwortete Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS Fund (ISIN IE00BG08NP17/ WKN A2N5PQ) habe einen Wertrückgang in Höhe von 0,5% aufgewiesen. Der von Barry Norris verwaltete VT Argonaut Absolute Return (ISIN GB00BN722B48/ WKN nicht bekannt) habe eine Wertminderung in Höhe von 0,2% verzeichnet. Einen deutlichen Wertzuwachs habe der von Andrew Kurita verantwortete Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund (ISIN IE00BF1D6L53/ WKN A2DXU8) verbucht, welcher um 2,0% zugelegt habe. ...

