Der US-Düngemittelhersteller Mosaic Company (ISIN: US61945C1036, NYSE: MOS) wird am 21. September 2023 (Record day: 7. September 2023) eine Quartalsdividende in Höhe von 0,20 US-Dollar an die Aktionäre ausschütten. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,80 US-Dollar als reguläre Dividende ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite des Konzerns liegt beim aktuellen Börsenkurs von 38,54 US-Dollar (Stand: 24. August 2023) bei 2,08 Prozent. Mitte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...