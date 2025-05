Die Deutz Aktie bleibt an der Börse ein "heißes" Papier: Aktuell hängt der zuletzt hoch volatile Aktienkurs des Kölner Konzerns allerdings etwas unterhalb der Topzone der letzten Wochen fest. Am Dienstag hatte der SDAX-Titel in der Spitze 7,70 Euro erreicht - es ist das untere Ende der Topzone, die bis an das Mehrjahreshoch bei 7,945 Euro ...

