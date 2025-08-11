In dieser Folge der Trader-Interview-Reihe spricht Lothar Albert mit Urban Jäckle (YouTube: @UrbanJaekle) über spannende ...
|19,260
|19,365
|14:38
|19,262
|19,388
|14:38
|Aktuelle Nachrichten
|14:01
|Trader-Interview mit Urban Jäckle: Von Deutz bis Barrick Gold - Chancen rund um den Globus
|In dieser Folge der Trader-Interview-Reihe spricht Lothar Albert mit Urban Jäckle (YouTube: @UrbanJaekle) über spannende ..
► Artikel lesen
|13:49
|Barrick Mining reports second-quarter profit up from year ago
|13:42
|Barrick Posts Solid Q2 Results, CEO Sees 'Sustainable Value Creation'
|13:34
|Barrick Mining posts improved second quarter
|12:59
|Barrick Mining Corporation Q2 Profit Increases, Beats Estimates
|12:12
|Aktien Frankfurt: Dax im geopolitischen Umfeld leicht im Minus
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der deutlichen Vorwochenerholung ist der Dax am Montagvormittag ins Minus gerutscht. Nach einem freundlichen Auftakt war bei knapp 24.220 Punkten zunächst Schluss mit der...
► Artikel lesen
|10:15
|ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax im geopolitischen Umfeld im Minus
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der deutlichen Vorwochenerholung des Dax ist es am Montag nur noch in den Auftaktminuten etwas nach oben gegangen. Bei gut 24.220 Punkten war zunächst Schluss mit der Annäherung...
► Artikel lesen
|09:50
|Deutz-Aktie heute am Aktienmarkt kaum gefragt: Kurs fällt (9,01 €)
|Die Aktie von Deutz notiert heute etwas leichter. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 9,01 Euro. Für Inhaber von Deutz ist der heutige Handelstag bisher nicht sonderlich gut verlaufen. Das Papier...
► Artikel lesen
|09:35
|AKTIEN IM FOKUS: Salzgitter und Deutz fallen - Rüstungsfantasie bekommt Risse
| FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Salzgitter und Deutz sind am Montag im Sog schwacher Rüstungswerte unter Druck geraten. Der Salzgitter-Kurs fiel um gut drei Prozent, der des Motorenbauers...
► Artikel lesen