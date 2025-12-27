Kann Gold im Jahr 2026 erneut durchstarten? Barrick Mining, B2Gold und Tesoro Gold im Fokus

Anzeige / Werbung

Gold hat in den Jahren 2024 und 2025 bereits eine starke Wertentwicklung gezeigt. Die Debatte, die derzeit die Ausblicke institutioneller Investoren prägt, dreht sich jedoch um die Frage, ob die nächste Phase des Zyklus noch bevorsteht. Prognosen großer Banken, angeführt von Goldman Sachs, deuten darauf hin, dass die strukturellen Kräfte, die den Goldpreis stützen, keineswegs nachlassen - und sich bis 2026 sogar verstärken könnten.

Ein zentraler Pfeiler bleibt die Nachfrage der Zentralbanken. Schwellenländer diversifizieren ihre Währungsreserven weiterhin weg vom US-Dollar und entziehen damit physisches Gold für lange Zeit dem Markt. Gleichzeitig senken Erwartungen fallender Realzinsen die Opportunitätskosten der Goldhaltung - historisch ein bedeutender Rückenwind. In Verbindung mit anhaltender geopolitischer Unsicherheit und hohen staatlichen Verschuldungsniveaus erscheint Gold zunehmend als strategischer Vermögenswert mit dauerhafter Relevanz, weniger als rein zyklische Anlage.

Barrick Mining: Klare strategische Ausrichtung

Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) tritt in diese Phase des Zyklus mit einer klareren strategischen Ausrichtung ein. Das Unternehmen hat Pläne angekündigt, seine nordamerikanischen Goldaktivitäten in eine separat börsennotierte Gesellschaft auszugliedern. Ziel dieses Schrittes ist es, den Wert von Vermögenswerten hervorzuheben, die häufig als risikoärmer und politisch stabil gelten.

Die geplante Gesellschaft soll Beteiligungen an Nevada Gold Mines, Pueblo Viejo in der Dominikanischen Republik sowie dem Fourmile-Projekt bündeln. Analysten sehen Potenzial für höhere Bewertungsmultiplikatoren, sobald diese Vermögenswerte vom breiteren globalen Portfolio Barricks getrennt sind, das Jurisdiktionen mit unterschiedlichen Risikoprofilen umfasst.

Gleichzeitig hat Barrick eine wesentliche Unsicherheit reduziert, indem die finanziellen Auswirkungen der Einigung mit der malischen Regierung mit rund 430 Mio. US-Dollar beziffert wurden. Durch die Klarstellung der Kosten und die Sicherung der operativen Kontinuität des Loulo-Gounkoto-Komplexes wurde ein Belastungsfaktor für die Marktstimmung beseitigt. Institutionelle Käufe in den vergangenen Monaten deuten darauf hin, dass langfristig orientiertes Kapital trotz der starken Kursentwicklung engagiert bleibt.

B2Gold: Fokus auf Größe und operative Umsetzung

B2Gold (ISIN: CA11777Q2099) bietet einen stärker operativ geprägten Zugang zu einem konstruktiven Goldmarktausblick. Das Unternehmen geht mit einer diversifizierten Produktionsbasis in Mali, Namibia und auf den Philippinen in das Jahr 2026, wobei die konsolidierte Förderung 2025 voraussichtlich nahe einer Million Unzen liegen wird.

Kostendisziplin ist ein zentrales Element der Investmentstory. Die All-in Sustaining Costs liegen im Mittelfeld des Sektors und ermöglichen in einem Umfeld steigender Goldpreise eine deutliche Margenausweitung. Für 2025 prognostiziert B2Gold AISC von rund 1.490 bis 1.550 US-Dollar je Unze bei gleichzeitig fortgesetzter Generierung operativer Cashflows.

Das Wachstum ist überwiegend inkrementell und weniger spekulativ. In Fekola sollen regionale Entwicklungsmaßnahmen die Lebensdauer der Mine verlängern und die Produktion ab 2026 steigern. Otjikoto profitiert von der genehmigten Antelope-Untertageerweiterung, während die Goose-Mine in Kanada Ende 2025 die kommerzielle Produktion aufgenommen hat und dem Portfolio eine risikoärmere Jurisdiktion hinzufügt.

Mit einer soliden Liquiditätsposition und ungenutzten Kreditlinien bewahrt sich B2Gold finanzielle Flexibilität zur internen Finanzierung von Entwicklung und Exploration - ein Vorteil für den Fall erneuter Marktvolatilität.

Tesoro Gold: Hebel auf steigende Goldpreise

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) repräsentiert das Entwicklungsstadium des Sektors, in dem der Hebel auf steigende Goldpreise besonders ausgeprägt sein kann. Das El-Zorro-Projekt in Chile umfasst die Lagerstätte Ternera und liegt innerhalb eines großflächigen Explorationskorridors.

Analysten weisen darauf hin, dass Tesoro im Vergleich zu Wettbewerbern anhand von Kennzahlen wie Unternehmenswert je Ressourcenunze und Kurs-zu-NAV mit einem Abschlag gehandelt wird, obwohl das Produktionsszenario eine Ressourcengrundlage von über einer Million Unzen vorsieht. Gute Infrastruktur, geringe Höhenlage und Küstennähe sprechen für eine potenziell günstige Kapitalintensität, während laufende Bohrprogramme auf eine Ausweitung über den aktuellen Minenplan hinaus abzielen.

Die jüngste Studie baut auf der im August 2025 veröffentlichten Mineralressourcenschätzung (MRE) für Ternera auf und geht von einem Durchsatz von 3 Mio. Tonnen pro Jahr aus. Sie weist auf ein stabiles Produktionsprofil von rund 111.000 Unzen pro Jahr in den ersten neun Betriebsjahren hin.

Tesoro modellierte das Projekt unter zwei Preisannahmen: einem Basisszenario von 2.750 US-Dollar je Unze und einem Spot-Szenario von 3.300 US-Dollar je Unze. Unter diesen Annahmen ergeben sich nach Steuern Netto-Barwerte von 663 Mio. US-Dollar bzw. 966 Mio. US-Dollar sowie interne Verzinsungen von 51% beziehungsweise 68%.

In einem Umfeld steigender Goldpreise können Projekte wie El Zorro erhebliche Bewertungsverschiebungen erfahren, da sich die Wirtschaftlichkeit verbessert und das Finanzierungsrisiko abnimmt. Diese Dynamik macht Entwickler zunehmend relevant, wenn Goldzyklen von einer Konsolidierungs- in eine Expansionsphase übergehen.

Von Preisprognosen zu Bilanzen

Der erneute Optimismus für Gold mit Blick auf 2026 basiert auf mehr als nur einem einzelnen Kursziel. Er verweist auf tiefgreifende strukturelle Veränderungen in der Reserveverwaltung, den Zinserwartungen und der Risikowahrnehmung an den Märkten.

Für Minenaktien wird die Unterscheidung zwischen der Entwicklung des Goldpreises und der Unternehmensperformance entscheidend. Barrick steht für Größe und strategische Klarheit, B2Gold für operative Stabilität und Cashflow, während Tesoro Gold optionales Potenzial im Entwicklungsstadium bietet.

Sollte Gold tatsächlich in eine neue Preisspanne vorstoßen, dürften jene Unternehmen, die Kursstärke in nachhaltigen Wert umwandeln können, die nächste Phase des Zyklus prägen - lange nachdem die Prognosen aus den Schlagzeilen verschwunden sind.

Quellen:

Morgans Research note "Morgans Gold Universe" 08.10.2025

https://www.reuters.com/business/finance/gold-forecast-glitter-again-next-year-despite-biggest-gain-since-1979-2025-12-17

https://www.b2gold.com/investors

https://spar.gold/en/blog/articles/gold-price-forecast-2026-goldman-sachs-prediction

----

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".

?Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Kann Gold im Jahr 2026 erneut durchstarten? Barrick Mining, B2Gold und Tesoro Gold im Fokus appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA11777Q2099,CA06849F1080,AU0000077208