DroneShield hat endlich reagiert. Ein neuer COO soll für Vertrauen bei Investoren sorgen und den Vertrieb ankurbeln. Reicht das? Die Aktie von Globex Mining wird derzeit von Investoren entdeckt. Der Mineninkubator ermöglicht ein risikoreduziertes Investment im Bereich der Rohstoffexploration. Neben zahlreichen spannenden Gold-Projekten konnten zuletzt auch Erfolge bei kritischen Rohstoffen wie Antimon und Seltenen Erden gemeldet werden. Die Aktie ist stark in das neue Jahr gestartet und hat Konzerne wie Barrick Mining und MP Materials outperformt. Letztere Aktie schwächelt derzeit auffällig. Barrick konnte mit den eigentlich starken Zahlen für 2025 keine Rally auslösen. Nächstes Ass im Ärmel ist ein IPO. Doch da macht der ewige Rivale Newmont Probleme.Den vollständigen Artikel lesen ...
