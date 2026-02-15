Die vergangene Handelswoche bei B2Gold war von deutlichen Schwankungen geprägt. Ausgehend vom Schlusskurs der Vorwoche bei 4,277 Euro stieg der Kurs bis zur Wochenmitte auf 4,85 Euro an, ehe am Donnerstag ein Tagestief bei 4,209 Euro erreicht wurde. Zum Wochenausklang konnte die Aktie am Freitag einen Tagesgewinn von über 7 Prozent verbuchen. Ausgehend vom Einstiegskurs liegt dieser RuMaS Börsentipp somit wieder zweistellig im Plus. Besonders positiv ...Den vollständigen Artikel lesen ...
