Nvidia -0.18% DanielLimper (TECHARTD): 24.08.2023: 20 ST. Nachkauf (25.08. 07:06) >> mehr comments zu Nvidia: www.boerse-social.com/launch/aktie/nvidia Nvidia -0.18% Roland57 (WERT2023): In Anbetracht, dass NVIDIA weiter ansteigen sollte, wird ein erster Kauf getätigt (25.08. 06:47) >> mehr comments zu Nvidia: www.boerse-social.com/launch/aktie/nvidia Hella Hueck & Co 0.00% Dividendenplus (MF030763): Bei der Hella-Aktie sollte der Boden gefunden sein. Die Verluste werden ausgesessen. Zu besseren Kursen soll die Aktie dann das wikifolio verlassen. (25.08. 06:42) >> mehr comments zu Hella Hueck & Co: www.boerse-social.com/launch/aktie/hella_hueckco Schaeffler 0.05% TheseusX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...