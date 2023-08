Äußert sich ein Arbeitnehmer in einer privaten Chatgruppe stark beleidigend und menschenverachtend über Vorgesetzte und Kollegen, kann er nicht immer auf die Privatheit des Chats vertrauen. Das haben die Richter am Bundesarbeitsgericht (BAG) im Zusammenhang mit einer außerordentlichen Kündigungen in einem aktuellen Urteil entschieden.Menschenverachtende Äußerungen über VorgesetzteDer gekündigte Arbeitnehmer gehörte seit 2014 einer Chatgruppe mit fünf anderen Arbeitnehmern an. Im November 2020 wurde ...

