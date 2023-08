(shareribs.com) London, 25.08.2023 - Die Ölpreise legen am Freitag leicht zu. Der stärkere US-Dollar belastet die Notierungen und dürfte für das zweite Wochenminus in Folge sorgen. Die Lage an den globalen Ölmärkten bleibt weiter angespannt. Trotz der schwächeren Nachfrage in China halten Saudi-Arabien und Russland das Angebot in engen Grenzen. Die OPEC+ Staaten betonen kontinuierlich ihre Bereitschaft, ...

