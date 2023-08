Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die CA Immobilien Anlagen AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) aufgrund diverser Fertigstellungen das net rental income um 4 Prozent auf fast 96 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel und erneuert das positive Rating.

Nach Analystenaussage setze die Gesellschaft ihr Kapitalrotationsprogramm fort und habe für fast 400 Mio. Euro Immobilienvermögen verkauft, das nicht mehr zum Kernbestand gehöre. Dies sei zu Preisen deutlich über den Buchwerten erfolgt. Weitere Transaktionen habe das Unternehmen im Juli und August unterzeichnet bzw. vorbereitet, was die Qualität des Gesamtportfolios weiter verbessern und dessen Widerstandsfähigkeit weiter erhöhen solle. Laut SRC sei das operative Ergebnis auf EBITDA-Basis auf knapp 185 Mio. Euro mehr als verdoppelt worden. Die Guidance für das EBITDA im Gesamtjahr habe das Management von über 200 Mio. Euro auf nunmehr über 250 Mio. Euro herauf gesetzt. Was die Gewinn- und Verlustrechnung betreffe, so habe sich CA Immo dem allgemeinen Markttrend nicht entziehen können und Abwertungen auf Netto-Basis von rund 147 Mio. Euro vermeldet. Dennoch sei das Vorsteuerergebnis mit 9 Mio. Euro im Plus (HJ 2022: 300 Mio. Euro) geblieben. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 36,00 Euro und erneuert das Rating "Buy".



