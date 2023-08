Wien (www.anleihencheck.de) - Die Raiffeisen Bank International AG bietet eine 10% US-Technologie Plus-Aktienanleihe (ISIN AT0000A36FX0/ WKN RC1AZ4) zur Zeichnung an.Aktien von Technologiekonzernen hätten von Ende 2021 bis Herbst 2022 zu den großen Verlierern gehört - gut abzulesen am NASDAQ 100: Der amerikanische Technologie-Aktienindex habe verglichen mit dem Höchststand bei circa 16.770 Punkten im November 2021 in der Spitze satte 38% an Wert eingebüßt. Inzwischen sei dieser Kursrückgang fast komplett aufgeholt. ...

