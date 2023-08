Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Japan beschleunigte von 3% im Juni auf einen Rekordwert von 3,3% im Juli - dennoch hält die Bank of Japan weiterhin an einer dovishen Geldpolitik fest, so die Experten von XTB.Obwohl der spekulative Druck auf die BoJ zunehme, hätten die starken US-Makrodaten am 24. August 2023 und die Äußerungen von FED-Chef Bullard, der für seinen "hawkishen" Standpunkt bekannt sei, den US-Dollar gestützt. ...

